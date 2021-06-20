فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 صباحاً - رد الفنان تميم يونس، على محاولات البعض باستغلال المحنة والأزمة الموجودة حاليًا، والتي فجرتها زوجته السابقة.
وقال تميم يونس، في مقطع فيديو نشره عبر خاصية “استوري”، على “انستجرام”: “بعض الناس بتحاول استغلال المحنة اللي أنا فيها ويقولوا مفيش اغتصاب زوجي لا في اغتصاب زوجي”.
وأضاف تميم يونس: “الدين الإسلامي بيقول الإسلام قال اهجروهن مش اغتصبوهن، وياريت محدش يتاجر بالمحنة اللي أنا فيها”.
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وفي وقت سابق، توجّه الفنان تميم يونس، بالشكر للذين قدموا له الدعم بعد اتهام طليقته “ندى عادل” له بالاغتصاب الزوجي، في أثناء فترة زواجهم مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر يونس في فيديو عبر “ستوري” حسابه بـ”انستجرام”، وقال: “بشكر كل الناس على الدعم الرهيب اللي أنا مش مستوعبه وبالنسبة للي عايزني أطلع أتكلم عن واحدة كانت مراتي ده مش هيحصل على واحدة كانت مراتي”.
وتابع: “أنا مابعملش كدة وأمي مش مربياني على كده، الموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون غير كده هو مقفول”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تميم يونس يعترف بالاغتصاب الزوجي: “الإسلام قال اهجروهن مش اغتصبوهن” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.