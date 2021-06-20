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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 6 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة
نفى المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، مساء السبت، ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامه بالعمل ببعض المواقع الإخبارية.
ودوّن أبو غنيمة، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم، الأخوة الأفاضل، نظرًا لما تم تداوله مؤخرًا من أخبار تتعلق بمهام عملي ببعض المواقع الإخبارية على شبكة التواصل الاجتماعي، أتشرف بالإحاطة، ونفي تلك الأخبار، مع قيامي بمهام عملي بمحافظة الفيوم، مع خالص امتناني وتقديري للمشاعر الطيبة، التي لمستها من كل من تواصل معي ولكم مني وافر المودة والاحترام”.
وكان اعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات قيادة الإدارة المحلية الجديدة، قِبل عام، وشملت 161 قيادة، تضم 13 سكرتيرًا عامًا، و7 سكرتير عام مساعد، وشملت الحركة، تعيين المحاسب محمد محمود إسماعيل أبو غنيمة، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الفيوم، بدلًا من اللواء عبد القادر النوري، الذي تم تعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية.
وشغل المحاسب محمد أبو غنيمة، عدة مناصب إدارية، منها منصب سكرتيرًا عامًا لمحافظة كفر الشيخ، ثم تم ترقيته سكرتيرًا عامًا لمحافظة مطروح، ثم سكرتيرًا عامًا لمحافظة الفيوم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سكرتير عام محافظة الفيوم يُنفي شائعة عمله ببعض المواقع الإخبارية (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.