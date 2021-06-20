تراند الفن: سكرتير عام محافظة الفيوم يُنفي شائعة عمله ببعض المواقع الإخبارية (صورة)

نفى المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، مساء السبت، ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامه بالعمل ببعض المواقع الإخبارية.

بيان السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم على الفيسبوك



ودوّن أبو غنيمة، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم، الأخوة الأفاضل، نظرًا لما تم تداوله مؤخرًا من أخبار تتعلق بمهام عملي ببعض المواقع الإخبارية على شبكة التواصل الاجتماعي، أتشرف بالإحاطة، ونفي تلك الأخبار، مع قيامي بمهام عملي بمحافظة الفيوم، مع خالص امتناني وتقديري للمشاعر الطيبة، التي لمستها من كل من تواصل معي ولكم مني وافر المودة والاحترام”.

وكان اعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات قيادة الإدارة المحلية الجديدة، قِبل عام، وشملت 161 قيادة، تضم 13 سكرتيرًا عامًا، و7 سكرتير عام مساعد، وشملت الحركة، تعيين المحاسب محمد محمود إسماعيل أبو غنيمة، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الفيوم، بدلًا من اللواء عبد القادر النوري، الذي تم تعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية.

وشغل المحاسب محمد أبو غنيمة، عدة مناصب إدارية، منها منصب سكرتيرًا عامًا لمحافظة كفر الشيخ، ثم تم ترقيته سكرتيرًا عامًا لمحافظة مطروح، ثم سكرتيرًا عامًا لمحافظة الفيوم.