تراند الفن: إصابة 9 إثر حريق مدمر في قرية «نوا بيالا» جنوب بولندا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أصيب 9 اشخاص، وتدمير عشرات المنازل، جراء حريق مدمر اندلع في قرية «نوا بيالا» جنوبي بولندا، ما دفع فرق الإطفاء لإطلاق عملية واسعة النطاق لإخماده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتقع القرية على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب مدينة «كراكوف»، وهي واحدة من أقدم وثاني أكبر المدن البولندية، وتقع «كراكوف» على «نهر فيستلا».

تدمير أكثر من 30 مبنى بصورة جزئية أو كلية جراء الحريق

وقالت وكالة الأنباء البولندية، نقلا عن خدمات الطوارئ مساء أمس السبت، إن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى على إثر حروق وإصابات مختلفة، مشيرة إلى أن الحريق دمر أكثر من 30 مبنى بصورة جزئية أو كلية.

وكافح حوالي 400 من أفراد الإطفاء النيران لمدة ساعات، فيما لم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

وقال تقرير إعلامي محلي، إنه من المرجح أن الحريق نجم عن اشتعال أكوام من القش.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، عن تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين.

وفي 22 مايو الماضي، شهد أكبر منجم للفحم البني الحجري «الليجنيت» الواقع في وسط بولندا اندلاع حريق،اجتاح الحزام الناقل للفحم من المنجم، وقال متحدث باسم رجال إطفاء الحريق بمنطقة «لودز» البلولندية، في ذلك الوقت، إنه تم الدفع بـ 13 وحدة إطفاء، لاخماد الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«الشرق الأوسط».