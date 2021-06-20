تراند الفن: السودان يطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 صباحاً - قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، إن مواقف السودان ومصر متطابق من الملء الثاني لسد النهضة.

وتابعت:” إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق.. ونطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة”.

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية في لقاء لها عبر قناة “الحدث”، أن الملء الثاني لسد النهضة يؤثر على مصالح السودان ومصر، وتابعت: “إدارة سد النهضة باتفاق مشترك لن يضر أي طرف في المنطقة..الملء الأول أضر كثيرا بمصالحنا.. إثيوبيا رفضت سابقا إعطاءنا معلومات بشأن سد النهضة”.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أن السودان شرح لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار، وطلبنا إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي.

وأشارت إلى أن “الجانب الإثيوبي يسعى للمماطلة والتضليل في الفضاء الإعلامي وإثيوبيا تعانى تشققات وأزمة داخلية خطيرة ونحن نأمل باستقرارها”.