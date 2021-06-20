فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 صباحاً - قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، إن مواقف السودان ومصر متطابق من الملء الثاني لسد النهضة.
وتابعت:” إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق.. ونطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة”.
وأضافت وزيرة الخارجية السودانية في لقاء لها عبر قناة “الحدث”، أن الملء الثاني لسد النهضة يؤثر على مصالح السودان ومصر، وتابعت: “إدارة سد النهضة باتفاق مشترك لن يضر أي طرف في المنطقة..الملء الأول أضر كثيرا بمصالحنا.. إثيوبيا رفضت سابقا إعطاءنا معلومات بشأن سد النهضة”.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أن السودان شرح لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار، وطلبنا إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي.
وأشارت إلى أن “الجانب الإثيوبي يسعى للمماطلة والتضليل في الفضاء الإعلامي وإثيوبيا تعانى تشققات وأزمة داخلية خطيرة ونحن نأمل باستقرارها”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السودان يطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.