شوف أقوى عروض اكسترا على الجوالات والأيفون بأكبر الخصومات وخصم إضافي لمشتريات اليوم

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عروض اكسترا لا تكف عن تقديم أقوى الخصومات بصفة مستمرة. إذا كنت تبحث عن جهاز جوال جديد أو أيفون فإن إكسترا هي الحل الأمثل لهذا الخيار. يمكنك الطلب أونلاين عبر الإنترنت أو زيارة أي فرع من فروع أكسترا المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما أنها تتيح البيع النقدي أو البيع بالتقسيط من خلال شركة تسهيل للتمويل. فإذا كنت لا تمتلك كامل المبلغ فلا مشكلة في ذلك يمكنك تقديم الضمانات المطلوبة والحصول على ما تريد بالتقسيط. كما توفر الشركة عبر موقع اكسترا الإلكتروني أكواد خصم اكسترا التي تمنح العميل خصم إضافي عند الشراء. حيث تحتفل Extra اليوم بعيد الأب وتوفر لعملائها خصم إضافي 10% من خلال كود الخصم dad 10 لمدة يوم واحد الأحد 20 يونيو. أقوى عروض اكسترا على الجوالات وأيفون اشتري الآن أبل أيفون 12 برو ماكس الذي يدعم الجيل الخامس من الشبكات 5G. 128 جيجا متوفر باللون الأزرق بنسبة خصم 5.77%. فيمكنك الحصول على المنتج بسعر 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي. والاستفادة بخصم مبلغ 300 ريال. كما توجد هدية مجانية مع المنتج من اختيارك. من الجدير بالذكر أيضاً أنه في حالة الرغبة في التقسيط. فإن مدة التقسيط 36 شهراً يتم دفع قسط شهري 235 ريال شهرياً.

استفد بنسبة خصم 7.04% عند طلبك أبل أيفون 12 ميني، يدعم الجيل الخامس 5G 128 جيجا، باللون الأزرق. فيمكنك شراء المنتج نقداً مقابل 3299 ريال بدلاً من 3549 ريال وتوفير 250 ريال سعودي. أو يمكنك التقسيط على 36 شهراً ودفع قسط شهري 158 ريال. مع العلم أنه توجد هدية مجانية مع المنتج من اختيارك.

اشتري جوال أبل أيفون 12 سعة 128 جيجا ويدعم شبكات الجيل الخامس. مع نسبة خصم 6.17%. يعرض الآن بسعر 3799 ريال سعودي بدلاً من 4849 ريال وبذلك يمكنك توفير حتى 250 ريال وأيضاً يمكن اختيار هدية مع المنتج. كما يمكن الحصول على هذا المنتج بالتقسيط على 36 شهر عبر تسهيل للتمويل ودفع قسط شهري 182 ريال.

تخفيضات وخصومات اكسترا على جوالات سامسونج الآن يمكنك شراء جوال سامسونج نوت 20 ألترا سعة 512 جيجا باللون البرونزي والاستفادة بنسبة خصم 25.45%. حيث يعرض المنتج الآن عبر موقع اكسترا الإلكتروني مقابل 4099 ريال بدلاً من 5499 ريال بتوفير 1400 ريال. أما إذا كنت ترغب في شرائه بالتقسيط فتستطيع دفع قسط شهري 196 ريال على مدار 36 شهراً.



إذا كنت تفكر في اقتناء جوال سامسونج نوت 20 ألترا، سعة 256 جيجا فإن الفرصة سانحة الآن يمكنك شراء هذا الهاتف الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والاستفادة بنسبة خصم 28.16% حيث يعرض المنتج الآن مقابل 3699 ريال بدلاً من 5149 ريال. وتوفير مبلغ 1450 ريال في حالة الرغبة في التقسيط فإن قيمة القسط الشهري 177 ريال لمدة ثلاث سنوات. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا على الجوالات والأيفون بأكبر الخصومات وخصم إضافي لمشتريات اليوم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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