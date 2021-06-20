تراند الفن: تصيب بجفاف البشرة..ما هي أضرار البودرة المائية؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تلجأ الكثير من النساء إلى استعمال البودرة المائية قبل وضع باقي المكياج على البشرة، وذلك من أجل الحصول على بشرة فاتحة موحدة اللون، كما أن هناك البعض اللاتي يستخدمن تلك البودرة دون وضع اي نوع آخر من مستحضرات التجميل على الوجه، وتستمر على البشرة لمدة ساعات طويلة يومية، ولكنها في الواقع تمقل خطورة كبيرة على البشرة.

أضرار البودرة المائية:

تعتبر البودرة المائية من الأشياء الرئيسية التي تسبب ظهور البقع، وسد مسام البشرة وبالتالي تؤدي إلى تكون البثور والرؤوس السوداء، إضافة لكونها سهلة الامتصاص.

لا بد على الفتيات اللاتي من أصحاب البشرة الدهنية، استشارة الطبيب اولًا قبل استخدام البودرة المائية، لأنهم أكثر عرضة لتكون حب الشباب والبقع.

ظهور علامات الشيخوخة المبكرة في سن صغير، نظرًا لأنها تحتوي على المواد الكيميائية التي تمتصها البشرة، وبالتالي تهلكها بشكل كبير.

تسبب البودرة المائية إصابة البشرة بالجفاف.

تؤدي إلى ظهور البقع بشكل واضح وسريع، إذا تم وضعها على البشرة ثم التعرض لأشعة الشمس الضارة.