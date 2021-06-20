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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 15 دقيقة مضت الوطن 9 زيارة
قدمت جريدة «الوطن» بثا مباشرا، مع مسنة تدعى «آمال»، تروي مأساتها، بعدما عاشت أسفل شجرة عامين بالدقهلية، بعدما طردها أخوها، ونقلها لدار رعاية بالمنصورة.
وقالت «آمال» إن بعد وفاة زوجها خرجت للشارع بعدما تركت منزلها، وبعد زواج ابنتها ظلت في الشارع لمدة 3 أشهر، «كنت نايمة تحت الشجرة، الدود بياكل في رجليا، تعبت والله، ومحدش جه يسأل عني ولا حتى بنتي، أخويا خد أرضي وبيتي غصب مني، تعبت».
وتابعت: «كانوا 13 قيراط وبيت، خدوهم مني أخويا، وباعهم ومعرفش عنهم حاجة ورماني في الشارع، ولما روحت له البيت وقولتله خدني مرضاش، فطلعت نمت في الشارع 3 شهور، ورجلي تعبت من قلة العلاج وقلة حقن السكر».
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «الدود أكل رجليها».. «مسنة» أخوها طردها وعاشت تحت شجرة سنتين بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.