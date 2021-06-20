تراند الفن: خبير تغذية يكشف عن بعض الأطعمة التي لا ينصح تناولها مع الموز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏26 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: أوضح بافيل إيسانباييف، المختص المعروف في مجال إنقاص الوزن، إنه توجد بعض المواد الغذائية والأطعمة التي لا يجوز بأي حال تناولها مع الموز .

وقال الخبير: “لا يجوز للذين يعانون من ضعف هضم الألياف الغذائية وكذلك للذين يعانون من مشاكل في الأمعاء والبنكرياس والمرارة، تناول الموز غير الناضج، لأن تناوله في هذه الحالة، سيؤدي إلى انتفاخ في البطن”. حسب “روسيا اليوم”.

وتابع : “لا يجوز كذلك تناول الموز، مع المصادر الأخرى للألياف. على سبيل المثال، عند تحضير سلطة فواكه، لا يجوز إضافة التفاح أو الخضار إلى الموز غير الناضج، لأنها ستزيد من تأثير الانتفاخ”. مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود هذه الأمراض، يكون الموز غير الناضج مفيدا. لأنه يحتوي على النشاء المقاوم، الذي يعمل على تطبيع عمل الجهاز الهضمي.

ولفت إلى أن الموز الزائد النضج يحتوي على الكثير من السكر، وبالتالي لا ينصح بتناول حلوى تحتوي ugn الموز والشوكولاتة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.