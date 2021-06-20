تراند الفن: فعاليات وأنشطة متنوعة بقصر ثقافة القليوبية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة “لو قالو حاجة عنك” لهبة حسن، ثم قصيدة “لبيك يا أقصى” لبهاء جمعة، وقصيدة “وش السما” لسليمان خطاب، ثم قصيدة “الست أمنية” لمحمد عبيد، وختاما قصيدة “رسائل اليه” للشاعرعلي عبدالعليم.

وقدم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية أدارها القاص إبراهيم السمري، بحضور شعراء وضيوف النادي ومنهم بهجت الدقميري، سمير البحيري، وائل ساليم، فارس رمضان، أيمن غريب، أمل عمران، ود. عبدالباقي السيد، فيما نظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر، محاضرة أدبية بعنوان “التطور الشعري عند محمد السيد إسماعيل”، بدأها الصحفي مجدي صالح بان إسماعيل من الأصوات الشعرية التي ظهرت في ثمانينات القرن الماضي، ومن أهم مؤلفاته ديوان “كائنات في إنتظار البعث” ويعبر فيه عن الرغبة القوية في إعادة بعث الأمة من جديد وعودتها لريادة الحضارات كما كان في القدم.

وأشار أحمد نصر إلى أن ديوان إسماعيل الآخر يحمل عنوان “قيامة الماء” فيه يعبر الشاعر عن إهتمامه الشديد بقضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، مضيفا أن له العديد من المسرحيات الشعرية التي تناولت الحقبة التاريخية للعرب في بلاد الأندلس، وختم صالح حديثه بأن اسماعيل من الشعراء ذوات الحس الوطني المتدفق علي تتسم بها أعماله، وذلك بحضور نخبة من الشعراء بمقر مكتبه طحانوب.

ونظم البيت محاضرة بعنوان “ثورة 30 يونيو إرادة شعب” وذلك بالتعاون مع مدرسة النصر، تحدث فيها مسؤول النشاط أنها ثورة كل المصريين، ولم تكن مثل الثورات التقليدية التى يقودها فى الغالب النخبة، بل شارك فيها جميع أفراد الشعب مثقفون وعمالا وفنانون وفلاحون، الجميع تكاتفوا لانقاذ مصر من الجماعة الإرهابية، وتعد الثورة الأولى ضد المتاجرين بالدين، ووصفها بأنها ثورة بيضاء حافظ الشعب على وطنه وساند مطالبهم جيش قوى يعرف معنى الوطنية جيدا، وختم حديثه بأن تلك الثورة أعادت مصر إلى مكانها الطبيعي في قيادة الأمة العربية والاسلامية، كذلك أعدت مكتبة كفر طحلة ورشة قص ولصق، كما بثت صفحة الفرع الرسمية مراجعة لكتاب “الوعد الحق” لعميد الأدب العربي طه حسين، أعدها قسم المكتبات بالفرع، بصوت عمار النجار، وورشة قص ولصق أعدها قصر ثقافة القناطر الخيرية تنفيذ جيهان شعبان.