تراند الفن: الممثل الأمريكي ويل سميث يعلن عن إصدار مذكراته

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت مصراوي 2 زيارة

لوس أنجلوس – (د ب أ):

أعلن الممثل الأمريكي ويل سميث أن مذكراته الشخصية المرتقبة ستصدر تحت اسم “ويل”. وكتب الممثل متعدد المواهب عبر صفحته على انستجرام يوم السبت :”أعلم أن هذا غريب ولكن هذا كتابي. لقد كان عملاً من الحب. لقد عملت عليه خلال العامين الماضيين. أخيرا أصبح جاهزا”. ومن المقرر طرح الكتاب في الأسواق في 9 نوفمبر المقبل، عبر دار بينجوين للنشر.

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