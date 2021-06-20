تراند الفن: السيسي دعمها.. 10 معلومات عن غادة والي بعد زفافها على حسن أبو الروس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 04:09 صباحاً - احتفل الفنان حسن أبو الروس، بزواجه اليوم على مصممة الجرافيك غادة والي، وجمعتهما جلسة تصوير مبتكرة إذا احتفلا بتلك المناسبة في الملاهي بمدينة الشيخ زايد، وسيطرت اللحظات الرومانسية والمرحة على أجواء جلسة التصوير.

ويستعرض “القاهرة 24” في السطور التالية معلومات عن غادة والي عروس حسن أبو الروس:

غادة والي تبلغ من العمر 31 عامًا، إذ أنها ولدت عام 1990، كان لديها موهبة الرسم منذ صغرها واتخذته طريقًا لها، لذا قررت أن تدرس الجرافيك في الجامعة الألمانية بالقاهرة وتخرجت من قسم تصميم الجرافيك عام 2006.

بعد ذلك درست في جامعة فلورنسا بإيطاليا حتى تلقت فنون الجرافيك المختلفة، فتولت مشاريع لكبرى العلامات التجارية، واشتهرت بأسلوبها المختلف، فاختارتها مجلة “فوربس” ضمن أفضل 100 مصممة جرافيك في العالم في العام الماضي، وأفضل 30 مصمم في أوروبا تحت سن الثلاثين في عام 2017، وهي أول سيدة مصرية تدخل القائمة.

غادة والي

مثلت المرأة المصرية في منتدى شباب العالم الذي عُقد في نوفمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ، وألقت كلمة عن “التواصل” أمام الحضور بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شاركت مع شقيقتها ياسمين والي في المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي أقيم في جامعة القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي عام 2018، بمشروع “هوية مصر البصرية”، ومازحها الرئيس السيسي بعد الانتهاء من كلمتها قائلًا: “يا دكتورة غادة احتليتي البلد كده”، وطالبا الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتبني مشروعهما.

غادة والي

وتهتم والي بمشروعات تتعلق بتاريخ الطباعة في مصر، إذ طوّرت من تصميم الحرف العربي، وتم اختيار تصميمها ضمن 100 تصميم رسومي في العالم من قِبل جمعية الفنون التصويرية في شيكاغو، كما قدمت مشروعًا عن أنماط الحروف المصرية في ملصقات الأفلام القديمة، بهدف التوثيق.