تراند الفن: القصة الكاملة لأزمة الفنانة سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 04:09 صباحاً - حالة من الجدل أثارتها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، بعد تصريحاتها عن الفنان محمد رمضان، بأنه أهانها بسبب رفضها مشاركته في أحد أعماله الفنية، مشيرةً إلى أنها لا ترغب في تقديم الأعمال التي يقدمها الأخير.

وقالت سميرة في أحد التصريحات الصحفية لها، إن رمضان أهانها في رسالة نصية عبر تطبيق الـ”واتساب”، معربةً عن غضبها لهذا الفعل.

رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز

ورد رمضان على هذه التصريحات من خلال فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مؤكدًا أنه لم يصدر منه هذا الفعل وأن ما صرحت به سميرة عبد العزيز غير صحيح.

وقال رمضان في الفيديو: “حقّ الرد في قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق، عمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة دي، إني أكلمها في أجرها كام وإنها شحاتة وإن ضفر أمي برقبتها ده عمره ما يحصل”.

وتابع: “أكثر شيء أسعدني إني من قبل ما أنشر فيديو وأوضح الأمر جمهوري ما صدقش ما قيل، ده توضيح ومنتظر رأيكم في أغنية ثابت موجودة على يوتيوب وكل المنصات السمعية، ثقة في الله نجاح، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة”.

خلاف محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

وسبق أوضحت سميرة، في تصريحاتها لـ”القاهرة 24″ أنها لم تحب الرد على الفنان محمد رمضان، لأنها لا تفهم الطريقة التي يختارها في مواجهة المشكلات بحياته، متابعةً: “كل واحد حر وأنا اخترت ماردش عليه”.

وأكدت سميرة عبد العزيز أنها لا تعرف محمد رمضان شخصيًا لذلك لم ترد، قائلةً: “أنا معرفهوش شخصيًا، ولكن حقي أرفض أجسد دور والدة بلطجي، بعدما جسدت دور والدة الشعراوي ووالدة أم كلثوم”.

سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز في تصريحاتها لـ”القاهرة 24″، إنها اختارت ألا ترد عليه، معللةً ذلك: “أنا حرة أختار الطريقة اللي أرد بيها، وهو حر يعمل اللي هو عايزه أنا ماليش دعوة بيه وماعرفهوش شخصيًا”.