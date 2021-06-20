تراند الفن: كوريا الجنوبية تسجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول 20 – (د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 429 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفا و 149 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 5 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2002.

كما تعافي من المرض 514 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 142 ألفا و 899 حالة.

و تلقى 15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 29.2 % من تعداد سكان البلاد البالغ 51.3 مليون نسمة.