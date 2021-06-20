تراند الفن: مراسل “القاهرة 24” من تونس: حافلة الأهلي لم تتعرض لأي اعتداء

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 04:09 صباحاً - كشف بلال السيسي، مراسل موقع “القاهرة 24” في تونس، كواليس مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي أقيمت اليوم السبت، على ستاد رادس، ضمن مُنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بلال السيسي، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، أن حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي، كان له دور في تهدئه جماهير فريقه.

وتابع: “لم يتم رصد أي تجاوزات من جماهير الترجي، وأن حافلة الأهلي لم تتعرض إلى أي اعتداء، بعد نهاية المباراة”.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بهدف دون رد، سجله محمد شريف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي جولة الإياب أمام الترجي يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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