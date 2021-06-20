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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 22 دقيقة مضت مصراوي 12 زيارة
أنقرة – (د ب أ):
رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت بقرار روسيا استئناف الرحلات الجوية مع بلاده.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن أردوغان قال خلال افتتاح فندق في أنطاليا: ” دول أخرى ترفع بلادنا تدريجيا من قوائم الحظر. نرحب بقرار روسيا الذي جاء بعد قرار مماثل لفرنسا”.
وكانت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي قد قالت للصحفيين يوم الجمعة أنه سيجري استئناف الرحلات الجوية مع تركيا اعتبارا من 22 يونيو الجاري.
وكانت روسيا قد فرضت قيودا على الرحلات الجوية إلى تركيا اعتبارًا من 15 أبريل الماضي بسبب زيادة اعداد الإصابة بفيروس كورونا هناك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس التركي يرحب بقرار روسيا استئناف الرحلات الجوية مع بلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.