تراند الفن: ختام جائزة الشارقة لمناصرة اللاجئين بمشاركة مصرية اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تختتم «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين»، فعاليات النسخة الخامسة، بمشاركة مصرية متميزة، اليوم الأحد، وسيجري بثها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.

تهدف الجائزة، إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على المساهمة في تحسين حياة هذه الفئات الاجتماعية، حيث تركز على تكريم أفضل المبادرات ذات الأثر المستدام.

وأعلنت «مؤسسة القلب الكبير» المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم 213، ملفاً من 41 دولة للمشاركة في الدورة الخامسة من «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين» بواقع 105 ملفات من أفريقيا و94 ملفاً من آسيا و14 ملفاً من أوروبا وأمريكا الشمالية وبقية دول العالم ما يشكل على التوالي 49% و44% و7% من إجمالي الملفات المرشحة للجائزة.

وتنظم الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويبلغ قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار) وهي مساهمة خاصة من «مؤسسة القلب الكبير»، حيث لا يتم احتسابها من التبرعات التي تذهب بالكامل لمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.

وجاء أكبر عدد من الملفات المرشحة للجائزة من نيجيريا بإجمالي 42 ملفاً تلتها لبنان بـ16 ملفاً ثم كينيا وأوغندا بـ14 ملفاً لكل منهما، وكل من الأردن وباكستان بـ13 ملفاً، وبنغلاديش بـ9 ملفات، وكل من فلسطين والهند بـ7 ملفات واليمن والعراق بـ6 ملفات لكل منهما والصومال بـ5 ملفات.

وجاءت بقية الملفات من جنوب أفريقيا وإثيوبيا والولايات المتحدة ومصر والمملكة المتحدة ودولة الإمارات وتركيا وهولندا ورواندا وكندا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وميانمار وماليزيا ونيبال والكاميرون وزامبيا وتنزانيا وسوريا وجنوب السودان وزيمبابوي وملاوي وليبيا وغانا وألمانياد وغامبيا وبورندي وأفغانستان.. بالإضافة إلى هونغ كونغ.