تراند الفن: بالفيديو.. “محمد رمضان” يرد على اتهام الفنانة “سميرة عبدالعزيز” بسبها وقذفها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 04:09 صباحاً - صحيفة المرصد : رد الفنان المصري محمد رمضان على اتهام الفنانة سميرة عبد العزيز، بسبها وقذفها.

وقال “محمد رمضان” في مقطع فيديو نشره بحسابه بـ”تويتر” : “حق الرد على قصة الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل احترامي وتقديري لها .. الكلام اللي الأستاذة قالته لم يحدث على الإطلاق”، مشيراً إلى أنه لم يتحدث مع أي شخص أكبر منه بهذه الطريقة أو هذا الأسلوب.

ونفى “رمضان” تحدثه معها بشأن أجرها وسبها بلفظ “شحاتة” وأن أمه أفضل منها كاشفا عن أمر أسعده في هذه الواقعة وهو أن جمهوره لم يصدق ما تم تداوله قبل خروجه بهذا التوضيح.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز، قد كشفت في تصريحات سابقة عن توجيه الفنان محمد رمضان شتائم لها حيث قالت “لقيته بيبعتلي ويقولي ياحقيرة ياشحاتة أنا جزمة أمي أحسن منك وأنا باخد 20 مليون جنيه وانتي أجرك 20 ألف جنيه”. كما أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، على أن الشتائم التي وجهت لها ليست عبر رسائل خاصة وإنما كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أصدقائها أرسلها لها.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/19.mp4

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