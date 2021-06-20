تراند الفن: دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: «بحبكم أوي»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 05:09 صباحاً - دعت الفنانة دنيا سمير غانم، لوالديها الفنانة سمير غانم بالرحمة، والفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء.

وكتب دنيا عبر إنستجرام: «ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي، ويشفيكي يا مامي يا حبيبتي، ويقويكي، بحبكوا أوي أوي.. اللهم أشف مرضانا وأرحم موتانا يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين»

مرض دلال عبدالعزيز

ولا تزال الفنانة دلال عبدالعزيز حالتها غير مستقرة، رغم شفائها من فيروس كورونا، إلا أن الفيروس سبب لها مضاعفات كبيرة، أدت إلى إصابة الرئة بالتليف.

وانتقلت لدلال عبدالعزيز العدوى قبل شهر رمضان المبارك، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، بطولة ابنتها دنيا سمير غانم، ليصابا هما وعدد من فريق العمل بالفيروس، وتعافت دنيا بعد أسبوعين من الإصابة،وتدهور حالة دلال وتدخل العنايه المركزه والتي مازالت حتي يومنا هذا فيها بسبب اصابتها بتليف في الرئة وخضوعها للاوكسجين.

وفاة سمير غانم

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، الذي أثر علي جميع أجهزة جسمه، كما أصيب بفشل كلوي وخضع للعديد من جلسات الغسيل الكلوي، ليلفظ أنفاسه الأخيره، داخل المستشفى.

وكانت جنازة الفنان سمير غانم جنازة مهيبة، كما وصفها زوج ابنته رامي رضوان، الذي كتب على فيس بوك قائلا: «بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا.. ومتضفرة في هزارنا».

وأضاف «هذا الرجل العظيم صنع البهجة.. ولم يعرف الحزن طريقا له حتى في يوم رحيله.. ماكنتش جنازة.. كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله»، متابعا: «هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها.. سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب»