تراند الفن: قصة طلب 1200 عسيب من الطلاب لسقف مدرسة في دومة الجندل قبل 66 عاما

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 8 زيارة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا تم عرضه قبل نحو 66 عامًا على رئيس مركز دومة الجندل -محافظة الآن- بمنطقة الجوف يحتوي على طلب 1200 عسيب من الطلاب لسقف المدرسة.

وجاء التوجيه من أمير دومة الجندل آنذاك وتوقيع القاضي على الخطاب بأن يتم تحصيلها من الطلاب بواقع 7 عسبات من كل طالب، وتسليمها للمدرسة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور التكامل المجتمعي في ذلك الحين ومشاركة طلاب مدارس المملكة في البناء والمساندة والخدمة المجتمعية.

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