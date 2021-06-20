تراند الفن: يوم فرعوني بمشاركة السائحين في فنادق الغردقة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 05:09 صباحاً - تبحث فنادق الغردقة، عن كل جديد لانتعاش حركة السياحة وجذب المزيد من السائحين على شواطئ المدينة، حيث خصصت عدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، يوم فرعوني كامل، حيث ارتدى جميع العاملين الزي الفرعوني، وجرى تصميم ديكور فرعوني في جميع طرقات وأرجاء الفندق، وذلك بمشاركة السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات الأجنبية، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة.

وأوضح سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة إلى شواطئ الغردقة، وأن فكرة اليوم الفرعوني، حازت إعجاب السائحين وأنبهارهم وحرصهم على التقاط الصور التذكارية، وذلك لشغفهم بالفراعنة، ولكل ما هو مصري، حيث ارتدى جميع العاملين بالفنادق الزي الفرعوني، وتم إعداد ديكور فرعوني في المطاعم والطرقات.

وأشار نبيل حسين خبير سياحي بفنادق البحر الأحمر، إلى أن الفنادق دائما تبحث عن أفكار جديدة، وهو نوع من أنواع الدعايا السياحية، لافتا إلى أن فنادق البحر الأحمر، جذبت أسواق سياحية جديدة منذ جائحة كورونا، لم تكن موجودة من قبل، مثل الأسواق السياحية من بولندا والتشيك وأوكرانيا وسويسرا ومولدفا ورومانيا وزكاخستان، بالإضافة إلى السائح الفرنسي والروسي.

ويعود ذلك إلى جهود الحكومة المصرية المبذولة في القطاع السياحي، لاستقطاب أسواق سياحية جديدة.

ولفت إلى ارتفاع عدد السائحين الروس القادمين عبر مطار القاهرة، متوقعا عودة حركة الطيران المباشر الشارتر بين روسيا والمدن السياحية المصرية، أول شهر يونيو المقبل، وذلك عقب اتفاق بين الرئيسين السيسي وبوتين، خاصة أن مصر حليف دائم لدولة روسيا، وأن هناك تعاون وثيق بين البلدين، وأن عودة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، خاصة بعد إشادة الوفد الروسي الذي زار مطار الغردقة قبل أيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية.