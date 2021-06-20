تراند الفن: أيهما افضل لإنقاص الوزن..الكيتو أم الصيام المتقطع؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

النظام الغذائي الكيتون والصيام المتقطع هما من أكثر الاتجاهات الغذائية التي يتم الحديث عنها على الإنترنت، ويحملان خصائص مساعدة مذهلة في إنقاص الوزن، بصرف النظر عن الفوائد الصحية الإضافية.

بينما يركز النظام الغذائي الكيتون على تناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات والأطعمة الغنية بالدهون، والتي تستخدم بعد ذلك كوقود، يعمل الصيام المتقطع من خلال اتباع جدول زمني محدد لتناول الطعام.

ولكن يركز نظام الكيتو دايت على خفض الكربوهيدرات، واستخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة لفقدان الوزن، ويعمل الصيام المتقطع عن طريق الاعتدال في أنماط الأكل، دون تقييد أي شيء.

وهناك في الواقع أسباب وجيهة لماذا يقترح البعض أن اتباع Keto وIF معًا، أو ببساطة اتباع نمط الصيام المتقطع منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يسرع من فقدان الوزن، فإن ممارسة الصيام المتقطع، أي تقييد فترة تناول الطعام حيث يمكن تناول الكربوهيدرات بنشاط، قد يدفع الجسم إلى تحقيق الكيتوزية بشكل أسرع، وهو ليس أمرًا ضروريًا لفقدان الدهون فحسب، بل يحقق أيضًا أهدافًا صحية.

ووفق

ًا لموقع “تايمز أوف إنديا”، يقول الخبراء الذين يوصون بالنظام الغذائي أيضًا أن اتباع نظام كيتو والصيام المتقطع، قد لا يكون صعبًا في الواقع، لأنه من الأسهل نسبيًا الجمع بين الصيام المتقطع والوجبات الغذائية الأخرى، فإن اتباع النظامين الغذائيين يعني الالتزام بأسلوب حياة الكيتون وتناول الطعام في نافذة عينة، على أساس منتظم.

بالإضافة إلى أن الوصول إلى الحالة الكيتونية بشكل أسرع يبني الأساس لفقدان الوزن بشكل أسرع. عندما يقترن IF مع Keto، فإنه يميل إلى زيادة عدد الكيتونات المنتجة في الدم، ويمكن أن يساعد تجميع الوجبات في نوافذ طعام محددة أثناء تناول الكيتو أيضًا الجسم على حرق مصادر الطاقة بشكل أكثر كفاءة، وعندما يحصل الجسم على مزيد من الوقت لهضم الأطعمة، فإنه سيؤدي أيضًا إلى تعزيز التوازن الهرموني.

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