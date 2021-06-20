تراند الفن: أغنية “لو كنت” لأكرم حسني وهيفاء وهبي تقترب من 5 مليون مشاهدة

تصدرت أغنية “لو كنت” للفنان أكرم حسني والفنانة هفاء وهبي تريند رقم 2 على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تخطت حاجز الـ 4 مليون و800 ألف مشاهدة على الموقع بعد أيام قليلة من طرحها.

وكان نشر أكرم عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له مع تعليق عليها: “لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف”، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة معلقه عليها: “لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة”.. بنفس الهاشتاج.

وسبق وتفاعل عدد كبير من النجوم والمشاركة في الهاشتاج “لو كنت”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هؤلاء النجوم: الفنان أحمد فهمي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، وشيكو، وهشام ماجد، وآيتن عامر، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وسلمى أبو ضيف، والمطرب أحمد فهمي، وميريهان حسين، والمنتج كريم أبو ذكري.

من الجير بالذكر أن أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما والكليب إخراج حسام الحسيني.