فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 27 دقيقة مضت آخر الأخبار 8 زيارة
تصدرت أغنية “لو كنت” للفنان أكرم حسني والفنانة هفاء وهبي تريند رقم 2 على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تخطت حاجز الـ 4 مليون و800 ألف مشاهدة على الموقع بعد أيام قليلة من طرحها.
وكان نشر أكرم عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له مع تعليق عليها: “لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف”، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة معلقه عليها: “لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة”.. بنفس الهاشتاج.
وسبق وتفاعل عدد كبير من النجوم والمشاركة في الهاشتاج “لو كنت”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هؤلاء النجوم: الفنان أحمد فهمي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، وشيكو، وهشام ماجد، وآيتن عامر، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وسلمى أبو ضيف، والمطرب أحمد فهمي، وميريهان حسين، والمنتج كريم أبو ذكري.
من الجير بالذكر أن أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما والكليب إخراج حسام الحسيني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أغنية “لو كنت” لأكرم حسني وهيفاء وهبي تقترب من 5 مليون مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.