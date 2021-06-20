فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة “تأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة”، بعد إعلان فوز إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحرة الأمريكية.
وكانت ردود الفعل الدولية تباينت بعد الإعلان عن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران، وتلقى رئيسي التهاني بالخصوص تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى جانب عدد من قادة دول الخليج فيما ذكرت منظمات حقوقية بماضيه في انتهاك حقوق الإنسان.
في المقابل، ترى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية أن العملية الانتخابية في إيران لم تكن نزيهة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الخارجية الأميركية: نأسف لحرمان الإيرانيين من “عملية انتخابية حرة ونزيهة” بعد اعلان فوز إبراهيم رئيسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.