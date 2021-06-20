تراند الفن: اليوم.. وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار دولار لتمويل الفجوة بالموازنة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تبيع وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 48.5 مليار جنيه.

قال التقرير ان الوزارة ستبيع أجل 91 يوما بقيمة 11 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 7.5 مليارات جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه اليوم الأحد سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 30 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 4 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتسعي الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و247 مليار جنيه في يونيو المقبل.