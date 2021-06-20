فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تبيع وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 48.5 مليار جنيه.
قال التقرير ان الوزارة ستبيع أجل 91 يوما بقيمة 11 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 7.5 مليارات جنيه.
ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه اليوم الأحد سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 30 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 4 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتسعي الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و247 مليار جنيه في يونيو المقبل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار دولار لتمويل الفجوة بالموازنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.