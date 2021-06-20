فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 صباحاً - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل القرارات المهمة التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، ولا سيما بشأن تقليص عدد السنوات الدراسية بالجامعات، وإمكانية الدراسة والتخرج من كليتين، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية. – أعرق الجامعات العالمية يتخرج الطالب فيها بعد 3 سنوات، مثل إدارة الأعمال، ومعظم الجامعات في الهندسة بعد 4 سنوات. – كل الجامعات الخاصة تعمل وفقا لنظام الساعات المعتمدة. – أعضاء هيئة التدريس سيتم تدريبهم على نظام الساعات والنقاط المعتمدة. – الأمر ليس مرتبطا بالمدة الزمنية لتواجد الطالب فى الجامعة، لكن بالمضمون العلمى الذى يحصل عليه الطالب. – ندرس حاليا إمكانية أن يدرس طالب أربع سنوات ويدرس آخر ثلاث سنوات فقط فى تخصص معين، لكن العبرة فى مستوى المضمون العلمى وليس مدة تواجد الطالب بالجامعة. – تغيير عدد السنوات الدارسية لكلية الطب ليكون 3 سنوات وعامين تدريب، وهذا النظام معتمد عالميا. – أصبح في العاصمة الإدارية الجديدة 5 مؤسسات تعليمية عالمية تعمل بالفعل. – يوجد بالعاصمة الجديدة مجموعة جامعات كندية، وجامعتين بريطانيتين، و7 أو 8 جامعات ألمانية، إضافة لمؤسسة الجامعات الأوروبية. – 3 ملايين طالب أدوا الامتحانات بنجاح وانتظام وبتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل شديد. – أقصى جامعة ستنتهي من الامتحانات 3 أو 4 يوليو، وينتهي العام الدراسي، في الوقت الذي كثير من الدول متخبطة في إجراء امتحاناتها من عدمها. – إعلان نتائج الامتحانات في كل الجامعات في شهر يوليو المقبل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منها موعد نتائج الامتحانات.. 10 تصريحات مهمة لوزير التعليم العالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.