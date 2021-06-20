تراند الفن: بداية من اليوم.. تعديل تركيب 4 قطارات بالوجه البحري

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 صباحاً - كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب 4 قطارات بالوجه البحري من خطوط السكة الحديد، وذلك بداية من صباح اليوم الأحد، بين القاهرة/ الإسكندرية والعكس، وأيضا بين القاهرة/ إيتاي البارود والعكس.

4 قطارات سيجري تعديل تركيبها بداية من اليوم

«الوطن» توضح كل التفاصيل المتعلقة بتعديل تركيب هذه القطارات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من اليوم.

تعديل تركيب القطار رقم 118

أولا: تعديل تركيب القطار 118 «اكسبريس»، الإسكندرية/ القاهرة بالجدول الحالي، عن طريق تركيب عدد 10 عربات محسنة «تحيا مصر».

تعديل تركيب القطار رقم 119

ثانيا: تعديل تركيب القطار 119 «اكسبريس»، القاهرة/ الإسكندرية بالجدول الحالي، من خلال تركيب عدد 10 عربات محسنة وهي «تحيا مصر».

تعديل تركيب القطار رقم 687

ثالثا: تعديل تركيب القطار 687 «اكسبريس»، القاهرة/ إيتاي البارود بالجدول الحالي، عن طريق تركيب عدد 10 عربات محسنة وهي «تحيا مصر».

تعديل تركيب القطار رقم 666

رابعا: تعديل تركيب القطار 666 «اكسبريس»، إيتاي البارود/ القاهرة بالجدول الحالي، من خلال تركيب عدد 10 عربات محسنة وهي «تحيا مصر».

تشغيل خدمة قطارات جديدة بين القاهرة ومطروح

وفي سياق مختلف، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدأت منذ أمس السبت، تشغيل قطارات جديدة، بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس بطريق «المناشي- إيتاي»، ويأتي ذلك في إطار التعاون ما بين وزارة النقل وأيضا هيئة تنشيط السياحة الداخلية، وذلك بهدف التيسير على كافة الركاب المصطافين والمسافرين من خلال خطوط السكة الحديد.

كما يستمر تنفيذ وزارة النقل والتي تتمثل في هيئة السكة الحديد لمشروع محطة قطارات بتشيل الجديدة، وذلك من أجل خدمة كافة الركاب في الصعيد، بالإضافة إلى تخفيف الزحام والضغط على محطة مصر برمسيس.