تراند الفن: بالفيديو: “استشاري” يزف بشرى بشأن الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا” في المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد: أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، سبب انخفاض الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا”.

وقال الحديثي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن انخفاض معدل الحالات الحرجة في المملكة خلال هذه الفترة يرجع لتلقي معظم كبار السن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى أن أعراض غير المطعمين بسيطة ولا تستدعي الدخول للعناية.

وأشار إلى أن معدل الإصابات بالفيروس شبه ثابت منذ أكثر من أسبوعين؛ بسبب تلقي عدد كبير من سكان المملكة اللقاح.

وأوضح أن أغلب الحالات التي تم رصدها ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض طفيفة.

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