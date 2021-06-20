فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 07:09 صباحاً - تستأنف اليوم، مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ورقيا، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وشددت المديريات على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية وعدم خلعها في اللجان الإمتحانية.
وفي سياق منفصل، تبدأ اليوم، تظلمات الشهادة الإعدادية في مدارس القاهرة ولمدة 15 يومياً، وشددة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وترصد «الوطن» في السطور التالية إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة كورونا بالتزامن مع امتحانات الدبلومات الفنية 2021:1
1- توزيع مطهرات وكمامات على الطلاب في اللجان الامتحانية.
2- تقليل عدد الطلاب في اللجان الامتحانية بواقع 14 طالبا في كل لجنة امتحانية.
3- تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بشكل متواصل.
4- تركيب بوابات تعقيم في المدارس.
5- قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.
6- منع تداول الأدوات المدرسية في اللجان الامتحانية لتجنب نقل العدوى.
7- إلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية داخل اللجنة الامتحانية.
8- تخصيص غرف عزل في المدارس لعزل الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
9- تخصيص لجان فرعية لتجنب أي طوارئ.
وكان الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بالقاهرة قد كشف أن الإمتحانات عقدت بصورة منتظمة في أول يوم، مؤكداً أن عدد حالات الغش التي تم رصدها تعد على أصابع الأيدي.
وأضاف «عبده» في تصريحات ل«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بين الطلاب.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية، مؤكدة أن الامتحانات تعقد ورقياً في المدارس، لافته إلى أنها ستنتهي في أول يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الأعمال الامتحانية بصورة منتظمة في جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع محافظات الجمهورية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. استئناف امتحانات الدبلومات الفنية 2021 وبدء تظلمات الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.