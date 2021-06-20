تراند الفن: يعتبر سر جمال البشرة..ما هو البروبوليس؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:09 صباحاً - ذكر العديد من خبراء التجميل أن “البروبوليس” هو سر جمال البشرة والشعر، نظرًا لأنه يساهم في منح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها نقية، بالإضافة إلى مساهمته في نمو الشعر وزيادة كثافته.

والبروبوليس هو عبارة عن صمغ النحل، وهو من أكثر الأشياء الغنية بالعناصر الغذائية، مثل المغنيسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، مضادات الأكسدة، الأحماض الأمينية وفيتامين H.

كما أنه يعد مضاد طبيعيًا للبكتيريا والالتهاب والفطريات، وأيضًا مضاد للحساسية، ويساعد في تهدئة الآلام وطرد السموم من الجسم، وذلك وفق ما جاء في مجلة Elle الخاصة بالصحة والجمال.

وبالتالي يساعد البروبوليس على تنظيف البشرة وحيويتها، والتخلص من التجاعيد، كما يؤخر ظهور علامات الشيخوخة على الوجه.

ويساهم صمغ العسل في ترطيب البشرة ومنحها مظهر ناعم ونقي، بالإضافة إلى أنه يقوم على زيادة كثافة الشعر ونعومته ولمعانه، ويساعد في نموه، كما يمنع تقصف الشعر وسقوطه.