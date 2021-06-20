تراند الفن: 22 مدرسة تعليم فني بديلة للثانوية العامة بالبحر الأحمر.. اعرفها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:09 صباحاً - هناك بدائل كثيرة للثانوية العامة، ممثلة في مدارس التعليم الفني، بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، حيث يمكن للطالب، التقديم في إحداها لتؤهله إلى سوق العمل مباشرة، وعلى رأسها «التمريض»، فضلا عن صناعية برأس غارب خاصة «قسم البترول»، وفندقية بالغردقة، ومدرسة صناعية بحرية قسم لوجيستي بسفاجا، بمجموع 22 مدرسة فنية بمحافظة البحر الأحمر. مدارس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر يوجد 5 مدارس للتعليم الفني بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، جميعها مؤهلة لسوق العمل: – مدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات، وتضم أقسام «إلكترونيات، بترول، فني بترول، تبريد وتكييف الهواء». – مدرسة أحمد محسن الصناعية بنات نظام 3 سنوات، وتضم أقسام «ملابس جاهزة، زخرفة، تنسيق وإعلان، تركيبات ومعدات كهربية، ومهني». – مدرسة سمير سلامة الصناعية العسكرية بنين نظام 3 سنوات، وتضم أقسام «تركيبات، معدات كهربية، وسيارات، تشكيل ولحام المعادن، نجارة أثاث، زخرفة، وتنسيق وإعلان» – مدرسة جمالات حراجي التجارية المشتركة نظم 3 سنوات، وتضم أقسام «إدارة والتسويق وسوق المال» – مدرسة تمريض رأس غارب نظام 5 سنوات 6 مدارس تعليم فني ومزدوج وكول بمدينة الغردقة وسط محافظة البحر الأحمر يوجد 6 مدارس للتعليم الفني بمدينة الغردقة: – مدرسة الغردقة الصناعية بنات نظام 3 سنوات، وتضم أقسام «فني تركيبات طاقة شمسية وتركيبات ومعدات كهربية زخرفة وتنسيق وإعلان ملابس جاهزة وتريكو وملابس جاهزة ومهني» – مدرسة الغردقة الصناعية العسكرية بنين نظام 3 سنوات، وتضم أقسام «تبريد وتكييف الهواء وتركيبات ومعدات كهربية السيارات ونجارة أثاث وزخرفة وتنسيق وإعلان وتعليم مزدوج والسيارات وتحلية مياه وكهرباء وزخرفة وتنسيق وإعلان مهني ونجارة مهني» – مدرسة التجارة المتقدمة 5 سنوات، وتضم أقسام «التسويق وسوق المال وإدارة التسويق والتأمينات التجارية» – مدرسة التجارة نظام 3 سنوات، تضم أقسام «مساعد فنى إدارى تعليم مزدوج وسكرتارية طبية تعليم مزدوج» – مدرسة جمال نظيم الفندقية، وتضم «مطبخ ومطعم مزدوج ومكاتب أمامية ومطبخ ومطعم مزدوج» – مدرسة التمريض بمستشفى الغردقة العام نظام 5 سنوات 4 مدارس تعليم فني بمدينة سفاجا – مدرسة سفاجا الصناعية بنات نظام 3 سنوات، وتضم أقسام «ملابس جاهزة وزخرفة وتنسيق وإعلان وتركيبات ومعدات كهربية وملابس جاهزة ومهني» – سفاجا للصناعات البحرية العسكرية بنين نظام 3 سنوات، وتضم «لوجستيات وملاحة وفنون بحرية وتركيبات ومعدات كهربية وتشكيل ولحام المعادن وتشغيل معادن وتحلية مياه تعليم مزدوج وكهرباء مهني» – مدرسة سفاجا التجارية المشتركة نظام 3 سنوات، وتضم أقسام «إدارة التسويق وسوق المال ومساعد فني إداري وتعليم مزدوج» – مدرسة التمريض بمستشفى سفاجا المركزي نظام 5 سنوات 5 مدارس بالقصير جنوب محافظة البحرالأحمر تضم مدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر 5 مدارس: – القصيرالصناعية بنات، نظام صناعي 3 سنوات، وتضم أقسام «ملابس جاهزة وزخرفة وتنسيق وإعلان وتركيبات ومعدات كهربية وملابس جاهزة مهني» – مدرسة القصير الصناعية العسكرية بنين، وتضم أقسام «السيارات وتركيبات ومعدات كهربية وزخرفة وتنسيق وإعلان وتشغيل معادن وزخرفة وتنسيق وإعلان مهني وكهرباء» – مدرسة القصير الفندقية نظام 5 سنوات، وتضم أقسام «إنتاج أغذية وأغذية ومشروبات» – مدرسة التجارة 3 سنوات، تضم أقسام «إدارة التسويق وسوق المال» – مدرسة التمريض بمستشفى القصير المركزي. مدرستان بالشلاتين جنوب البحر الأحمر تضم مدينة الشلاتين، مدرستان تعليم فني: – مدرسة أحمد شوقي الصناعية المشتركة صناعي 3 سنوات، وتضم أقسام «سيارات تركيبات ومعدات كهربية ونجارة أثاث وتحلية مياه مزدوج» َ- مدرسة تمريض بمستشفى الشلاتين المركزي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 22 مدرسة تعليم فني بديلة للثانوية العامة بالبحر الأحمر.. اعرفها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.