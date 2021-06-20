تراند الفن: وزير التعليم يعلن بشرى سارة جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏24 ثانية مضت مصراوي 1 زيارة

كتب – أسامة علي: أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان الثانوية العامة هذا ابسط مما سبق. وقال شوقي في تصريحات له مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج الحكاية بقناة ام بي سي: ” ما اعتقدتش إنه الطلاب محتارين من نظام الأسئلة الجديدة أو شكل الإمتحان، و لكن “الدوشة” سببها بعض المعلمين و بعض أولياء الأمور”، موضحا أن الإمتحان بسيط جدا و كله اختيار من متعدد و لا يحتاج لكتابة او إجراء خطوات في مسألة الرياضيات او موضوع تعبير. و أضاف وزير التربية والتعليم، أن الإمتحان بنظام اختيار من متعدد و يقوم الطالب بتظليل الدائرة على الإجابة الصحيحة، مضيفا :”الأمر لا يحتمل تدريب الطلاب على تظليل الدائرة”

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