تراند الفن: اليوم.. المديرية اللبنانية تعلن إقامة أنشطة رياضية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أعلنت المديرية العامة القوى الأمن الداخلي بلبنان إنه سوف يقام، اليوم الأحد:”أنشطة رياضية على طول الكورنيش البحري الممتد من ساحة عبد الناصر وتحديدا عين المريسة وصولا إلى المنارة”.

حيث أعلنت المديرية اللبنانية إنه سيتم اعتبارا من الساعة 4:30 فجرا بدء الأنشطة الرياضية، ومنع المرور ابتداء من ساحة عبد الناصر وتحويل السير القادم من فندق “سان جورج” بإتجاه المنارة إلى بحسب ما ذكرت الصحف المحلية اللبنانية.

وشددت على المواطنين أخذ التدابير الاحتياطية والالتزام بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداته، وبعلامات السير التوجيهي حفاظا على سلامة المشاركين.

وفي وقت سابق وافق الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة استثنائية من خزينة الدولة، لشراء المحروقات للحؤول دون الانقطاع المتكرر للتيار.

وكانت شركة كارباورشيب التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء، أعلنت عن وقف إمداداتها الكهربائية عن لبنان، بسبب تأخر الحكومة في سداد التكاليف وتعرض سفنها لتهديد قانوني.