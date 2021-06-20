نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاحد الموافق 20يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم والتي ينتظرها الجميع في كل أسبوع حيث تقدم جميع ما يحتاجه المواطنين من مستلزمات و أدوات حيث تتيح لعملائها جمي المنتجات الغذائية من فواكه وخضروات طازجه وجميع نواع المشروبات والمعلبات الغذائية واللحوم والأسماك كما تضم أيضا جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بخصومات كبيره للغايه حيث يتصل الي 50% كي يستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة والتي تنتهي الثلاثاء فسارعوا قبل نفاذ العرض و انتهاء الكميه المحددة في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الفواكه الطازجه حيث تقدم في جميع متاجرها وأسواقها في جميع مدن المملكة العربية السعودية الكمثري بسعر 6.95 ريال سعودي و الأناناس يسعر 7.95 ريال سعودي و العنب الحمر بسعر 9.95 ريال سعودي و التفاح و جميع أنواع التمر كما تقدم أيضا عروض العثيم الخضروات الطازجة كالفلفل الرومي و الليمون و البطاطس و الجزر و الطماطم بسعر 4.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض العثيم علي جميع انواع الشاشات التليفزيونه مختلفه الاحجام بخصومات كبيره جدا للغايه حيث تقدم شاشاه سمارت بسعر 1699 ريال سعودي و سماعات بسعر 199 ريال سعودي و كما تحتوي علي جميع انواع الجوالات مثل سامسونج وآوبو وايفون ونوكيا حيث تحتوي علي جوال نوكيا بسعر 199 ريال سعودي و تابلت سامسونج بسعر 929 ريال سعودي و وجوال تكنو بسعر 689 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض العثيم اليوم جميع أنواع البقوليات والمكسرات حيث تحتوي علي العدس الأحمر و ذره فشار و المكسرات المشكلة و الكاجوا و عين الجمل كما تقدم المانجو الطبيعي بسعر 9.95 ريال سعودي و و الخوخ بسعر 6.95 ريال سعودي فقط و البرتقال بسعر 2.95 و المشمش بسعر 6.50 ريال.

كانت هذه عروض العثيم اليوم20 يونيو والتي ذكرناها لحضراتكم من خلال هذا المقال الذي يحتوي علي المجلة الخاصة بالعروض كي يستفيد الجميع من الخصومات علي المنتجات المقدمة من مواد غذائية و أدوات منزليه و العديد من مستحضرات التجميل و المنظفات التي يحتاجها كل بيت في المملكة العربية السعودية.

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