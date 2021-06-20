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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت مصراوي 14 زيارة
بكين – (د ب أ):
قتل 3 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى جنوبي وسط الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد فيما لا يزال هناك العديد محاصرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وذكرالتلفزيون المركزي الصيني الحكومي أن المبنى السكنى الذي يقع بمدينة تشنتشو بمحافظة روتشينج في مقاطعة هونان انهار بعد منتصف الليل بقليل.
ومن بين قاطني المبنى البالغ عددهم 27 شخصا، تمكن 15 من الفرار وحوصر 12 آخرين تحت الأنقاض.
تم استدعاء المئات من عمال الإنقاذ وتم انتشال عشرة من المحاصرين حتى الآن. ولا يزال 7 يخضعون للعلاج في المستشفى بينما تأكد وفاة ثلاثة أشخاص.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انهيار مبنى بالصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.