فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
استقر الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على تشكيل فريقه الذي يواجه الرجاء المغربي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد فتحي، أسامة جلال، علي جبر، محمد حمدي
خط الوسط: عمر جابر، دونجا، عبد الله السعيد
خط الهجوم: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، محمود وادي
وكان بيراميدز، وصل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، بعد تخطيه عقبة أنيمبا النيجيري، في المقابل تأهل الأخضر المغربي، على حساب نظيره أورلاندو بيرتس الجنوب إفريقي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رمضان صبحي والسعيد يقودان تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الرجاء المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.