تراند الفن: رمضان صبحي والسعيد يقودان تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الرجاء المغربي

استقر الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على تشكيل فريقه الذي يواجه الرجاء المغربي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي، أسامة جلال، علي جبر، محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر، دونجا، عبد الله السعيد

خط الهجوم: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، محمود وادي

وكان بيراميدز، وصل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، بعد تخطيه عقبة أنيمبا النيجيري، في المقابل تأهل الأخضر المغربي، على حساب نظيره أورلاندو بيرتس الجنوب إفريقي.