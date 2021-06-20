تراند الفن: دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن تأثير “كورونا” على الدماغ وحاستي الشم والتذوق

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أثبتت دراسة حديثة أجراها باحثون في المملكة المتحدة، أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى فقدان بعض المرضى لحاستي الشم والتذوق بشكل دائم، كما قد يتسبب في فقدان الدماغ على المدى الطويل.

ومن جانبه، قال سكوت جوتليب، المدير السابق لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، وفق ما نقل موقع “WebMd” الطبي، إنه قد يكون هناك بعض الخسارة على المدى الطويل في أنسجة المخ بسبب الفيروس، موضحا أن لذلك بعض العواقب طويلة المدى، بحسب “العربية نت”.

فيما أشار:”يمكن تعويض ذلك بمرور الوقت، لذا قد تختفي بعض الأعراض، لكنك لن تستعيد النسيج أبداً إذا تم تدميره بفعل الفيروس”، كما تمكن الباحثون في المملكة المتحدة من الوصول إلى اختبار صور الدماغ لحوالي 40 ألف شخص، والذي تم إجراؤه قبل بدء جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر فقدان حاستي الشم والتذوق إحدى السمات المميزة لعدوى كورونا. وتظهر الأبحاث أنه يمكن أن يستمر ذلك لمدة تصل إلى 5 أشهر بعد الإصابة.

ولفت “جوتليب” إلى حدوث تناقص في كمية الأنسجة القشرية في مناطق من الدماغ قريبة من الأماكن المسؤولة عن عملية الشم، مبينا أن ذلك “مجرد تأثير لعملية أولية جارية، وهذه العملية هي في الواقع تقلص الأنسجة القشرية”.