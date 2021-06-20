تراند الفن: وزير الإسكان: العلمين الجديدة لجميع فئات المجتمع.. والانتهاء من 5 آلاف وحدة إسكان متوسط حتى الأن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 صباحاً - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تشييد مجموعة من عمارات سكن مصر ومجموعة عمارات سكن لكل المصريين ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي في مدينة العلمين الجديدة.

وأشار الجزار في تصريحات له اليوم أن أول ما تم تدشينه فى العلمين الجديدة كان وحدات الإسكان الاجتماعي وتم الانتهاء من جزء وجارى الانتهاء من الجزء الباقى والتى من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجارى.

وأضاف وزير الإسكان، على هامش وضع حجر الأساس بمشروع الداون تاون بالعلمين الجديدة، أن المدينة تستوعب جميع فئات المجتمع، وتم تسليم بعض وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر للمواطنين وهناك البعض منهم استقر بها بالفعل.

وأشار وزير الإسكان إلى أن حجم الإنفاق على مدينة العلمين الجديدة منذ بدايتها تجاوز ال٦٥ مليار جنيه، مضيفًا لدينا ما يزيد عن ١٥٠٠ وحدة سكنية إسكان اجتماعي، 5 آلاف وحدة إسكان متوسط، وعدد كبير من الإسكان المتميز في المنطقة الشاطئية.

واعلن ” الجزار”، تفاصيل مشروع الداون تاون بالعلمين الجديدة، حيث جار تنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، وتتولى تنفيذها شركة «cscec» الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا بإجمالي مسطحات 465 ألف متر مربع.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج، بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، خلال تصريحات صحفية على هامش وضع حجر الأساس لمشروع الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، أن مجموعة الأبراج قريبة من شاطئ البحر، لافتا إلى أن مدينة العلمين صغير معتمدة على الجزء الشاطئ فقط حيث أن الشاطئ جزء صغير جدا من العلمين الجديدة بينما المدينة مدينة تنموية متكاملة، وتعد باكورة المدن المجتمعية، مشيرا إلى أنه تم عمل الجسات وعمل أسوار لمشروع الداون تاون

وتابع: “سنظل نعمل ونبنى لكى نعمر بلدنا ونقدم للمصريين المنتج العمرانى الذى يليق بهم والمستوى الذى نريد أن تكون عليه فى القريب، موضحا أن مدينة العلمين ضمن مجموعة من المدن المخططة للتنمية وتعد باكورة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى المستقبل القريب سنرى المجموعات الأخرى من المدن الجديدة التى ستنشأ وفقا المقالات السكانية على مستوى الجمهورية”.