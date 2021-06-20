فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 3 دقائق مضت آخر الأخبار 3 زيارة
أظهر موقع “فيسبوك” على الحساب الرسمي الخاص باليوتيوبر أحمد الغندور الشهير بـ “الدحيح”، إشارة افتراضية بوفاته، كتلك التي تظهر بعد وفاة أحد الأشخاص نتيجة إبلاغ أصدقائه بأنه توفي، متضمنة رسالة مفادها “نتمنى أن يتحلى الأشخاص الذين يحبون أحمد بالصبر ويجدون راحتهم في زيارة ملفه الشخصي وتذكر حياته”.
وحتى هذه اللحظة لم يصدر من أحمد الغندور، تصريح يوضح فيه سبب حدوث ذلك.
ومنذ عام تقريبًا توقف الدحيح عن الظهور على منصة يوتيوب بعد انتهاء عقده مع إحدى المنصات، ليقوم بتقديم برنامج متحف الدحيح على منصة أخرى، التي لا تقدم محتوى مجاني بل عبر اشتراك، مما قلل من انتشار الدحيح.
وفي أكتوبر الماضي أعلن اليوتيوبر أحمد الغندور عودته من جديد لتقديم المحتوي العلمي، نشرت صفحة برنامج الدحيح الرسمية منشورا بصورة الغندور معلنة انطلاق متحف الدحيح قريبا، وذلك بعد 3 أشهر من توقف برنامجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيسبوك يعتبر أحمد الغندور “الدحيح” متوفيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.