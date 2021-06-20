تراند الفن: فيسبوك يعتبر أحمد الغندور “الدحيح” متوفيًا

أظهر موقع “فيسبوك” على الحساب الرسمي الخاص باليوتيوبر أحمد الغندور الشهير بـ “الدحيح”، إشارة افتراضية بوفاته، كتلك التي تظهر بعد وفاة أحد الأشخاص نتيجة إبلاغ أصدقائه بأنه توفي، متضمنة رسالة مفادها “نتمنى أن يتحلى الأشخاص الذين يحبون أحمد بالصبر ويجدون راحتهم في زيارة ملفه الشخصي وتذكر حياته”.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر من أحمد الغندور، تصريح يوضح فيه سبب حدوث ذلك.

ومنذ عام تقريبًا توقف الدحيح عن الظهور على منصة يوتيوب بعد انتهاء عقده مع إحدى المنصات، ليقوم بتقديم برنامج متحف الدحيح على منصة أخرى، التي لا تقدم محتوى مجاني بل عبر اشتراك، مما قلل من انتشار الدحيح.

وفي أكتوبر الماضي أعلن اليوتيوبر أحمد الغندور عودته من جديد لتقديم المحتوي العلمي، نشرت صفحة برنامج الدحيح الرسمية منشورا بصورة الغندور معلنة انطلاق متحف الدحيح قريبا، وذلك بعد 3 أشهر من توقف برنامجه.