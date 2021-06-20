تراند الفن:  إصابات كورونا في موسكو تقترب من 10 آلاف حالة يوميا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 صباحاً - وسط تفشي سلالة فيروس كورونا المتحورة «دلتا»، في عدة دول عدة حول العالم، أعلنت العاصمة الروسية موسكو، السبت، تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسجلت المدينة 9120 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 ساعة، في عدد قياسي جديد للإصابات لليوم الثاني، وذلك بعد يوم من تسجيلها 9056 إصابة.

وكانت المدينة تسجل نحو 3 آلاف إصابة يوميًا قبل أسبوعين فقط، فيما أشار رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين الى أنَّ المتحور «دلتا» مسؤول عن نحو 90% من الإصابات الجديدة، وبحسب وكالة «فرانس برس»، وتأتي موجة الإصابات الجديدة في وقت يفترض أن تستضيف ثاني مدن روسيا سان بطرسبورج، التي تعد أسوأ بؤرة للفيروس بعد موسكو، 3 مباريات في إطار بطولة أمم أوروبا 2020، بما في ذلك مباراة الدور ربع النهائي في الثاني من يوليو، والتي يتوقع أن تستقطب آلافا من جماهير كرة القدم الأوروبية.

ويسارع المسؤولون الروس لإعادة فرض قيود لاحتواء الوباء وتوفير أسرّة جديدة مخصصة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وأعلنت سان بطرسبر تشديد القيود بما في ذلك حظر بيع الطعام في مناطق تجمع المشجعين خلال مباريات بطولة أمم أوروبا، كما اتخذت تدابير أكثر تشددًا في موسكو حيث أعلن سوبيانين، الجمعة، إغلاق موقع تجمع المشجعين في المدينة، فيما منع تجمع أكثر من ألف شخص وعلق جميع المناسبات الترفيهية الحاشدة وأغلق قاعات الرقص.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سوبيانين، أنَّ الإجراءات الأخيرة ضرورية نظرًا لامتلاء مستشفيات العاصمة بمرضى كورونا في غضون أيام، مؤكّدًا امتلاء 13 ألف سرير شاغر في المستشفيات في غضون خمسة أيام، مؤكدا أنه تم رفع عدد الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا إلى 17 ألفًا. وأفادت نائبته أناستازيا راكوفا، في بيان، بأنَّ المدينة ستزيد عدد الأسرّة المتوفرة في المستشفيات إلى 24 ألفًا خلال الأسبوعين المقبلين.