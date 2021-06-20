فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف باحثون أن برنامج إدارة الوزن منخفض السعرات الحرارية والقائم على النظام الغذائي يمكنه التخلص من السكري دون أدوية. وبحسب “سبوتنيك”، أظهرت النتائج أن 70% من أولئك الذين دخلوا مرحلة التعافي ما زالوا يتمتعون بمستويات صحية من السكر في الدم بحلول نهاية العام الثاني من التجربة. وأشار مركز السكري في المملكة المتحدة إلى أن “ثلثي (64%)من فقدوا أكثر من 10 كيلوغرامات كانوا في حالة هدوء بعد عامين. أظهرت نتائج السنة الثانية أيضًا أن الأشخاص ذكروا: نوعية حياة أفضل تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم انخفاض الحاجة إلى أدوية السكري. وعلقت الدكتورة إليزابيث روبرتسون ، مديرة الأبحاث في مؤسسة السكري بالمملكة المتحدة، على النتائج، بقولها: “هذه النتائج تتحدى التصور القائل بأن داء السكري من النوع 2 يحتاج إلى أن يستمر مدى الحياة لكل شخص يتم تشخيصه به”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بشرى سارة.. كيف تتخلص من السكري دون أدوية؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.