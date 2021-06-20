شوف آخر عروض بنده الأسبوعية ضمن تخفيضات بنده الصيفية Hyper Panda تخفيضات السعودية تصل إلى 50%

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عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع يقدمها موقع بندة لكل عملاء بنده ماركت Hyper Panda، وكذلك في كل فروع سلسلة محلات بنده ماركت في جميع مدن المملكة العربية السعودية، كالدمام، والرياض، وجدة، والخبر، وكذلك خارجها في الإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وباقي دول الخليج، وكذلك موجود في دول شمال إفريقيا.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

تخفيضات قوية جداً لهذا الأسبوع على جميع منتجات هايبر بنده Hyper Panda ماركت السعودي في جميع فروع بندة، ومنها: عروض مميزة على أقنعة الوجه من بوندس ponds للعناية بالبشرة، وكذلك على قناع لوف بيوتي أند بلانيت، وعلى قناع الوجه من ماركة سيمبل Simple، وكذا على قناع هايدرا بومب خلاصة غارنيه Garnier، وكذلك عرض متميز على منظف الوجه من بوندس، وعلى لوشن معطر للجسم برائحة ممتازة من ماركة أنشنتيه Enchanteur.

عروضات بندة اليوم

نستكمل معكم باقي عروض هايبر بنده ماركت، ومنها: عرض مميز على كريم شد الصدر الكوري من بيوتانيك biotaniqe، وعلى سيروم تصحيح التجاعيد من نفس الماركة، وكذلك على البودره المعطرة من انشانتيه Enchanteur، وعلى لوشن كريم لوشن للجسم للبشرة العادية من Creme، وكذلك على كريم مالتي فيتامين من ماركة فير آند لفلي Fair & lovely multi vitamin cream.

تخفيضات هايبر بندة

وإليكم باقي عروض هايبر بنده السعودية: عرض مميز من مناديل نيفيا Nivia، وعلى غسول للوجه، وماء ميسلر، وعرض مميز على كريم فائق الترطيب من نيفيا Nivia، وكذلك على ماسك الطين من لوريال Loreal، وتخفيض مميز على ماء ميسلر كلاسيك من ماركة غارنيه Garnier المعروفة، وكذلك تخفيضات مميزة على كريم النهار، وكذلك كريم الليل للعناية بتجاعيد الوجه من غارنييه.