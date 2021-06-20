تراند الفن: شروط الحصول على سيارة للمعاقين.. أهمها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع عدة وزارات، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، منها القوى العاملة، والصحة، والإسكان، وغيرها، كما تم وضع عدة شروط للحصول على سيارة للمعاقين، معفاة من الجمارك، حسبما أكد خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّه جرى إصدار 782 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، والتي تعد من واحدة من شروط الحصول على سيارة للمعاقين، لافتا إلى أنه يتم حصر عدد المتقدمين على التطبيق الخاص بالتقديم على البطاقة، ومراجعة بياناتهم.

شروط الحصول على سيارة للمعاقين

وأشار خليل في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن شروط الحصول على سيارة للمعاقين تتمثل فيما مايلي:

– أن يكون المستفيد حاملا بطاقة الخدمات المتكاملة، والحصول عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

– يتم الحجز على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي للسيارات المجهزة، لتحديد ما إذا كان قادرا على قيادة السيارة بنفسه أم تكون السيارة بقيادة الغير، وتسجيل البيانات الآتية:

– بطاقة الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية للمستفيد، العنوان التفصيلي للمتقدم، الوظيفة التي يشغلها طالب الخدمة، رقم التليفون للتواصل.

ـ تحديد نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

ـ في حالة كان المعاق قاصرا، أو غير كامل الأهلية لسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية، «اسم ولي الأمر أو الوصي، الرقم القومي للوصي أو ولي الأمر، صفته».

ـ اختيار تاريخ الكشف الطبي.

ـ تحديد مكان الكشف الطبي.

ـ اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

وأوضح ، أنّه من حق ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان شابا، أو فتاة أو مسنا، الحصول على سيارة مجهزة، كما يحق لأي نوع إعاقة سواء كانت حركية أو بصرية أو سمعية الحصول على السيارة، مع الالتزام بشروط الحصول على سيارة المعاقين .

ولفت إلى أن المرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة استهدفت 13 نوعًا من الإعاقات الشديدة، وهي الجذام، ومتلازمة داون، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، والشلل الدماغي، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات.