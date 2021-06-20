تراند الفن: وفاة شخص داخل سيارته على طريق الجلالة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت مصراوي 7 زيارة

السويس_ حسام الدين أحمد: توفي شخص نتيجة إصابته بإغماء عقب توقفه على طريق “الجلالة القاهرة”، ونقل رجال الإسعاف المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى وتحرر محضر بالواقعة. كانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا من المواطنين يفيد توقف سيارة ملاكى داخل أحد محطات الوقود بالكيلو 57 كيلو طريق “الجلالة القاهرة” تحمل لوحات ط ب ف 3864 وداخلها شخص فاقد الوعي. ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف سيارة لموقع البلاغ، وأفاد الفحص الطبي أن قائد السيارة طارق حربي إبراهيم 54 عاما توفي وأن الوفاة طبيعية، وحضرت قوة من شرطة النجدة وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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