تراند الفن: قطع الكهرباء عن 90 منطقة بكفر الشيخ خلال أسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة

حصل “القاهرة 24” على جداول فصل التيار الكهربائي، عن محافظة كفر الشيخ خلال الأسبوع الحالي، والتي تؤثر عملية فصل التيار الكهربائي بالسلب على 90 منطقة وقرية وحي بمختلف مراكز محافظة كفر الشيخ.

وأكدت الجداول البيانية لعملية فصل التيار الكهربائي عن محافظة كفر الشيخ، أن خطة فصل التيار الكهربائي ستتم لإجراء الصيانة الدوية للمحولات ومحطات الكهربائي وكذلك لوحات الكهرباء بالمراكز ومدن كفر الشيخ، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة. خطة فصل الكهرباء بكفر الشيخ

خطة فصل الكهرباء

وأهابت شركة كهرباء كفر الشيخ، بالوحدات المحلية بالمراكز والقري علي ضرورة التنبيه على أخذ الاحتياطات اللازمة من كافة القطاعات والهيئات الخدمية، خاصة الصحية والتعليمية، بتدبير ما يلزم أثناء فترة انقطاع الكهرباء لأعمال الصيانة.

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