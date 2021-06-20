فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 13 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 17 طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية، وفق ما أوردت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها.
وفي وقت سابق، أعلن عبدالعزيز آل جلبان، نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى مُحافظات منطقة عسير.
وأوضح “آل جلبان”، أن طائرة دون طيّار مُفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اعتراض 17 طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.