تراند الفن: اعتراض 17 طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 17 طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية، وفق ما أوردت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن عبدالعزيز آل جلبان، نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى مُحافظات منطقة عسير.

وأوضح “آل جلبان”، أن طائرة دون طيّار مُفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.