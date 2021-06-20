تراند الفن: «تعليم مطروح»: لم نرصد أي شكاوى بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2021

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2021 اليوم، وجرى نقل الأسئلة داخل صناديق حديدية محكمة الغلق، من مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الاعدادية إلي اللجان الامتحانية بالإدارات والقطاعات التعليمية وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن مطروح، وتدابير وقائية محكمة لمواجهة جائحة كورونا.

وصول صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية مدن مطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح صحفي، اليوم، أن الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية لامتحانات الدبلومات الفنية 2021 تسير بشكل جيد، لافتا إلى تفقده مركز توزيع الأسئلة قبل نقلها إلى اللجان في كافة أرجاء مطروح، موضحا أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة وتسلم الإجابات: «تأكدنا من وصول صنادق الأسئلة إلى جميع المدن الثمانية خاصة البعيدة والحدودية، وهي مدن السلوم وسيدى برانى وسيوة، والنجيلة، ومرسى مطروح، والضبعة والعلمين والحمام، وحتى قطاع البنجر التعليمى على حدود البحيرة».

غرف عمليات تتابع امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بمطروح

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تسير بشكل جيد لليوم الثانى على التوالى، ولم ترصد غرف عمليات الإدارات التعليمية وغرفة عملية مديرية التربية والتعليم بمطروح، أية شكاوى خلال اليوم الأول بامتحان مادة اللغة العربية، ونتابع اليوم الثانى ووصول أسئلة الامتحانات، ونستقبل أية إستفسارات من الطلاب أو أولياء الأمور.