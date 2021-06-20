فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 صباحاً - الوادي الجديد – محمد الباريسي: أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تحرير 50 محاضر مخالفات استخدام وتوصيل مياه الشرب بأحياء المدينة. وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، تحرير محاضر لـ 50 مواطنا بمركز الخارجة، بسبب استغلال توصيل مياه شرب بدون ترخيص أو إجراءات قانونية واستخدام مياه الشرب في زراعة أشجار نخيل، وأشجار أخرى متنوعة، ويتضمن محضر استغلال مياه الشرب في تغريم المخالفين بغرامات مالية متنوعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز. وقال “الطماوي”، إن رئاسة المركز توجه إنذارات بسداد الغرامات التي جرى إقرارها على مخالفة إهدار مياه الشرب، وفي حال عدم استجابة المخالف يجري تحرير المحضر ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مشيرًا إلى استجابة كبيرة من المواطنين بإنهاء المخالفة، والالتزام بالحفاظ على مياه الشرب من الإهدار. وأضاف مجدي، أن تكلفة توصيل مياه الشرب للمنازل باهظة وتكلفة تنقيتها من شوائب الحديد والمنجنيز وغسيل فلاتر محطات مياه باهظة للغاية، وهناك من يفتح مياه الشرب طوال النهار لري قطع أراضي مخصصة للبناء أصلًا مثل تقسيم أرض السلام السكني، وهناك مواطن يصرخ في جنوب المدينة من انقطاع المياه بمنزله، ودورنا في مجلس المدينة توصيل مياه الشرب لجميع المناطق خاصة الأحياء السكنية البعيدة مثل البري والسحابة والسلخانة. وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن بداية شهر أبريل 2018، عن إطلاق حملة موسعة لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمي مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، واستخدامها في ري الزراعات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحرير 50 مخالفة سوء استخدام مياه الشرب في الوادي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.