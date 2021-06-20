تراند الفن: بدء تطبيق إعفاء الـ90% من غرامات التأخير بعد سداد مستحقات الوحدات والأراضي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 صباحاً - علق المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، على قرار الإعفاء من 90% من غرامات التأخير حال سداد مستحقات الوحدات والأراضي قائلا: “هذه التيسيرات تنطبق على جميع المشروعات بالمدن الجديدة سواء قطع أراضي مساحات صغيرة أو كبيرة وكل الوحدات السكنية بجميع أنواعها والوحدات الشاطئية والمحال التجارية والأنشطة الخدمية”.

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف: “سنبدأ من اليوم التعامل مع جميع أجهزة المدن والفروع وبنك التعمير والإسكان لتطبيق هذه المبادرة، وأي عميل عليه مستحقات مالية متأخرة من حقه الاستفادة من هذه التيسيرات”.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية: “أي شخص وحدته أو أرضه ملغية لكنها مازالت في حوزته فإنه يمكن أن يستفيد من التيسيرات الواردة في الإعلان، أما من سُحبت وحدته وأصبحت في حوزة الجهاز فإنه لن يستفيد من التيسيرات”.

وأردف المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية: “أما بالنسبة للذين أقاموا دعاوى قضائية ضد الهيئة، فإن الشروط لو كانت تنطبق عليهم، من حقهم الاستفادة من التيسيرات لكن بعد التنازل عن الدعاوى القضائية”، موضحًا أن الأراضي المخصصة بنظام الشراكة لن يسري عليها التيسيرات.