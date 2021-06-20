تراند الفن: الأولى على «الإعدادية» بدمياط: قضيت وقتي بين المذاكرة وقراءة القصص

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 صباحاً - حلمها أن تصبح طبيبة وتكون ملاك رحمة للكثيرين من المرضى؛ كي تخفف عنهم آلامهم؛ لذا سعت «مريم» الطالبة بالشهادة الإعدادية وراء حلمها، فكانت دائمًا تسهر الليالي من أجل المذاكرة، وفي الوقت ذاته حريصة على القراءة لتطوير مهاراتها.

كلية الطب حلم مريم

واستطاعت مريم إبراهيم عبد العاطي صالح، 14 عامًا، أن تحقق المركز الأول في الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، فتقول: «كنت حريصة على إعطاء كل شئ حقه دون زيادة، واستطعت إدراة وقتي بذكاء، فكان هناك وقت للدروس، ووقت للمذاكرة، ووقت للترفيه، والذي كنت أقضيه في قراءة القصص وتصفح الإنترنت» مشيرة إلى أنها تحلم أن تصبح طبيبة.

وتضيف «مريم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كنت أحب مواد العلوم والدراسات لأقصى درجة، ولم تواجهني صعوبة يوما ما خلال الدراسة تزامنا مع جائحة فيروس كورونا».

متابعة القنوات المحلية

وتؤكد الطالبة بالشهادة الإعدادية، أنها كانت تحرض على متابعة القنوات التعليمية، إلى جنب الدروس.

وتشير إلى أنه رغم جائحة كورونا إلا أنها كانت تعتمد على ذاتها ولم تواجهها صعوبات، لافتة إلى أن المعلمين كانوا على تواصل مستمر مع الطللاب عبر الإنترنت في حال إذا كانت هناك أسئلة تحتاج إلى المدرس.

فتيات دمياط تحتل نصيب الأسد في نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

واحتلت فتيات دمياط نصيب الأسد في نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، التي اعتمدتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس، بنسبة نجاح 80.30%، إذ بلغ عدد المقيدين 28098 طالبًا وطالبة، حيث حضر 27828، ونجح منهم 22347 طالبًا وطالبة.

وحصدت 14 فتاة المراكز الأولى في الأوائل، فيما حصد الطلاب ثلاثة مراكز فقط من أصل 17 طالبًا وطالبة أوائل على مستوى محافظة دمياط.

كانت محافظ دمياط، قد اعتمدت خلال لقائها أمس، عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وأيضًا الشهادة الإعدادية المهنية 2021 بنسبة نجاح 90.2%.

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