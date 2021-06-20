فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 صباحاً - شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين. وأكد محافظ الشرقية، في تصريح صحفي، اليوم، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتنفيذاً لقرار المحافظ رقم 3428 لسنه 2021 بتشكيل لجنة للمرور بصفه دورية على كافة مراكز الدروس الخصوصية والحضانات والمكتبات للتأكد من غلقها وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وشن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات موسعة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك، مديرية التربية والتعليم، مديرية التضامن الإجتماعي، مأمورية الضرائب العامة، التأمينات الإجتماعية، مركز شرطة الزقازيق، والمتابعه الميدانية والإدارة الهندسية بالمركز. وأسفرت الحملات خلال أسبوعين عن تشميع ١٩مركزا للدروس الخصوصية ومكتبات وأكاديميات تدريب تدار بدون ترخيص في مناطق «تقسيم المهندسين – شارع السلام – فلل الجامعة – منشأة السادات – شارع اللواء عبدالعزيز علي»، بنطاق مركز ومدينة الزقازيق فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ووجود أوراق تعليمية مجهوله المصدر تقوم المكتبات بتصويرها وبيعها للطلاب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ الشرقية يشكل لجنة لمتابعة مراكز الدروس الخصوصية والحضانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.